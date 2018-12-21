Представлен Mercedes-Benz GLE

20 декабря, на закрытом предпоказе, был представлен новый кроссовер Mercedes-Benz GLE . Интересно, что на новинку уже открыт сбор предварительных заказов. Цены на автомобиль варьируются от 4 650 000 рублей за "стартовую" комплектацию до отметки в 6 230 000 рублей, с которой начинаются топовые версии

Новый кроссовер отличается многочисленными новшествами в плане техники и оснащения. Например, автомобиль оборудован улучшенной системой полного привода 4MATIC и активной подвеской E-ACTIVE BODY CONTROL. Отдельного упоминания заслуживает революционная мультимедийная система MBUX с голосовым управлением. MBUX (Mercedes-Benz User Experience) является полноценным комплексом с элементами искусственного интеллекта, обновлениями «по воздуху» и самообучением.

По словам Марии Морозовой, директора департамента продаж легковых автомобилей АО «Мерседес-Бенц РУС»: «Этот класс автомобилей в нашей модельной линейке является одним из лидеров продаж. Он входит в первую тройку самых продаваемых моделей Mercеdes-Benz в России. А если мы заглянем в будущее, то это наш первый внедорожник, на котором будет стоять отметка Made in Russia: его производство запланировано на строящемся заводе в Есипово».