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27 сен 2019

Новеньким Mercedes-Benz GLE пора на сервис

Новеньким Mercedes-Benz GLE пора на сервис
Автор фото: фирма-производитель

Вседорожники Mercedes-Benz GLE 2019 года выпуска попали под отзыв в России. Сервисная кампания коснется 922 кроссоверов, проданных с мая по сентябрь

Все проблемы заключаются в кондиционере. Дело в том, что дренажные шланги конденсата могли быть установлены некорректно.  Официальные дилеры Mercedes-Benz свяжутся с владельцам неисправных машин письменно или по телефону и пригласят на сервис для устранения неисправности. Необходимая диагностика и корректная установка дренажных шлангов будет произведена бесплатно.

Также список VIN-номеров дефектных автомобилей размещен на сайте Росстандарта. Кстати, в прошлый раз фирма Mercedes-Benz беспокоила владельцев GLE два года назад — тогда причиной стало негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления.

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