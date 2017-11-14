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14 ноя 2017

Brabus превратил седан Mercedes-Maybach в суперкар

Brabus превратил седан Mercedes-Maybach в суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Brabus любит превращать любую модель Mercedes-Benz в «пулю» или «ракету» и неважно, что оказывается в руках у инженеров из Боттропа: купе, внедорожник или седан. Для тех кому мало обычного седана Mercedes-Maybach S-класса в Боттропе сделали версию Brabus 900.

Собственно, все уже понятно из индекса: седан получил 900-сильный двигатель. Это 6,3-литровый V12 с двумя турбинами — в версии AMG он развивает «всего» 630 л.с. В процессе доработки силовой агрегат получил новые турбины, поршни, коленвал и иную выпускуню систему.

В итоге седан разгоняется до референтной «сотни» за 3,7 секунды, что на четыре десятых, чем это делает заводская версия от AMG, а его максимальная скорость составляет запредельные для представительской машины 350 км/ч.
 

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Brabus

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