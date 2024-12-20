Обновленный Mercedes-Maybach S-Class запечатлели на шпионских фотографиях

В 2026 модельном году Mercedes-Maybach S-Class получит обновление. Рестайлинговая версия была запечатлена фотошпионами

Судя по фотографиям, обновленный Mercedes-Maybach S-Class отличается новыми фарами с трехлучевой LED-графикой, увеличенной решеткой радиатора с оригинальным узором и более выразительными бамперами. Зеркала оснастят встроенными камерами, поддерживающими усовершенствованный набор систем помощи водителю (ADAS). Внутри обновленной модели, предположительно, появится экран Hyperscreen, аналогичный электрическому EQS. Другие изменения пока держатся в секрете.

Текущее поколение Mercedes-Maybach S-Class (Z223), представленное в 2020 году, является удлиненной (+281 мм.) и более роскошной версией стандартного S-Class (W223). Сейчас автомобиль предложен с 4,0 или 6,0-литровыми моторами, а также гибридной силовой установкой с 3,0-литровым двигателем.