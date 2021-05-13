Mercedes представил новый Maybach S680

Как ни странно, но немецкий автопроизводитель не стал делать никаких громких премьер – машину показали тихо и незаметно. Неужели компания из Штутгарта боится гнева экологов?

Хотя, если заглянуть под капот нового «Майбаха», понимаешь, что опасения не беспочвенны. Перед нами последний Mercedes с двигателем V12 - последний и единственный. Грандиозный, по всем меркам, мотор выдает почти 650 лошадиных сил мощности. Интересно, что современные тенденции не обошли этот двигатель стороной – он получил гибридный «довесок» EQ Boost с 48-вольтовой батареей.

Интересно, что производитель заявляет для такого мощного двигателя сравнительно низкие показатели расхода топлива -13 литров в смешанном цикле. Интересно, что у Maybach есть и другие версии – с четырехлитровым 500-сильным мотором V8 и 360-сильным рядным шестицилиндровым двигателем, который предназначается для азиатских рынков.