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10 фев 2023

Mercedes-Maybach S-Class стал гибридным

Mercedes-Maybach S-Class стал гибридным
Автор фото: фирма-производитель

В линейке особо роскошных седанов S класса, выпускаемых под суббрендом Mercedes-Maybach, впервые появилась гибридная модификация с возможностью зарядки от сети

Вообще никаких технических новшеств здесь нет - силовую установку позаимствовали от обычного S-класса. Она состоит из трехлитрового турбо мотора на 367 лошадиных сил и электрического 150-сильного двигателя. Автомобиль является подзаряжаемым гибридом, а значит способен двигаться на электрической тяге (до 120 километров) и заряжаться от сети.

Что касается динамических характеристик, то максимальная скорость здесь составляет 250 километров в час, а разгон до сотни у машины занимает пять секунд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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