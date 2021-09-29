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29 сен 2021

Mercedes выпустил особый Maybach к юбилею бренда

Mercedes выпустил особый Maybach к юбилею бренда
Автор фото: фирма-производитель

Да, Maybach исполняется целых сто лет, соответственно автомобилей тоже построят лишь сто штук.  Новинка от обычного Mercedes S Сlass-Maybach будет отличаться лишь внешним стайлингом

Итак, юбилейная версия основана на флагманском седане S680 Maybach.  Автомобиль окрасили в двухцветный колер (синий верх и серебристый низ). Интересный факт – окрашивание машин происходит вручную. На особый статус модели указывают и уникальные колёсные диски, на которые нанесена гравировка Edition 100, а также шильдики Maybach с подписью Edition 100 на задних стойках. В интерьере также применяется уникальная отделка кожей бело-серебристого оттенка.

По технике все стандартно - новинка оснащена битурбиро¬ванным двигателем V12 мощностью 630 лошадиных сил и системой полного привода 4Matic. Стоимость автомобилей спецсерии не раскрываются. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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