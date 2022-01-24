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24 янв 2022

В Россию привезли "доступный" Mercedes Maybach

В Россию привезли "доступный" Mercedes Maybach
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль лишили мощного двигателя V8, а так же целого ряда опций. Впрочем, «бюджетный» - это относительное понятие, так как даже после урезания списка оборудования стоимость автомобиля превышает отметку в шестнадцать миллионов рублей

Давайте сразу разберемся, каких именно опций лишился автомобиль. Итак, покупая «базовый Майбах», вы не обнаружите в нем массажа передних кресел, откидных столиков на втором ряду, проекционного дисплея на приборной панели,  матричных фар Digital Light и.т.д. Правда, последние можно установить за доплату, как и адаптивную подвеску или задние подруливающие колеса.

Пару слов о двигателе. Четырехлитровый 500-сильный V8 уступил место гибриду на основе рядной трехлитровой «шестерки». Мощность установки – 367 лошадиных сил. Главное преимущество мотора – его экономичность. Заявленный расход топлива – 9.3 литра на сотню в смешанном режиме.

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