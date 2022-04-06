Представлен уникальный Mercedes-Benz S-Class

Перед вами Maybach by Virgil Abloh - последний проект созданный специалистами из Mercedes совместно с известным дизайнером Вирджилом Абло, который, к сожалению, недавно покинул этот мир. Для Mercedes Абло является очень важной фигурой, так как вместе с ним было создано несколько десятков уникальных моделей

Вся уникальность сосредоточена в декоре. Во-первых, автомобиль окрашен в фирменные цвета лейбла Off-White (создан Абло) – песчаный и обсидианово-черный. Ровно в такой же гамме исполнен и салон. Надо сказать, что выбор данной палитры не случаен – Абло долгое время работал в Louis Vuiton, где эти цвета также входят в линейку фирменных оттенков. Разумеется, к автомобилю будет прилагаться и большой набор аксессуаров, включая фирменный тент, и шкатулку с масштабной моделью седана, где на крышу нанесен автограф самого Абло. Под капотом, как и прежде, будет стоять шестилитровый битурбомотор V12, развивающий 612 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка передач — девятидиапазонный автомат.

Надо сказать, что самым радикальным проектом сотрудничества дизайнера и автопроизводителя стал Project Geländewagen. Здесь Абло постарался на славу – лишил внедрожник всего лоска. Машину покрасили в белый цвет, убрали зеркала, ручки дверей, поворотники – в итоге «Гелик» стал походить на алебастровую скульптуру. Интерьер же сделали нарочито спартанским – кресла ковши, да каркас-безопасности - вот и все удобства.