Представлен Mercedes-Maybach

В Гуанчжоу открылся Международный автосалон. Одной из главных его премьер стал стретч-седан Maybach S-Class нового поколения

Новый Майбах сделан по тому же рецепту, что и машина предыдущего образца X222, то есть до средней стойки кузова он повторяет S-Class, но далее у него оригинальная удлиненная конструкция, дверь с прямым разъемом и треугольное окошко в крыльях. Длина новинки — 5469 мм, колесная база — 3396 мм. Относительно обычного S-Class в версии Long Майбах длиннее на 214 мм, а его колесная база больше на 180 мм. Весь прирост используется — в пользу задних пассажиров. В задней части салона Maybach комплектуется раздельными креслами повышенной комфортности Executive. Помимо множества регулировок в них есть выдвижная подпорка для ног, для правого седока также предусмотрена раскладная опора для ступней в спинке переднего пассажирского места.

Maybach S-Class X223 будет выпускаться в бензиновых модификациях S580 и S650. Первая оснащается 4,0-литровым битурбированным V8 мощностью 496 л.с., вторая — 6,0-литровым битурбированным V12 отдачей 603 л.с. Оба мотора работают в связке с 9-ступенчатым «автоматом». Также ожидается появление гибрида с 3,0-литровым турбомотором и интегрированным в трансмиссию электродвигателем. Адаптивная пневмоподвеска входит в стандартное оснащение. В качестве опции — подруливающие задние колеса. Интересно, что обычный седан S-Class нового поколения из-за строгих экологических норм имеет только 6- и 8-цилиндровые моторы, V12 для него не предусмотрен даже в спортивных версиях AMG.