После более чем полуторагодовалого перерыва в России возобновились продажи компактного кроссовера ASX. Японцы привезли к нам обновленную версию, такую же, что поставляется на другие рынки.

После рестайлинга кроссовер получил новую переднюю часть в стиле Dynamic Shield, новые светодиодные ходовые огни, антенне в стиле «акулий плавник» и иному заднему противотуманному фонарю. В салоне по бокам центрального тоннеля появились мягкие накладки, изменилась форма самого тоннеля, появился USB-разъем. Кроме того, у кроссовера была немного улучшена шумоизоляция.

На российском рынке кроссовер представлен с 1,6-литровым (117 л.с.) и 2-литровым (150 л.с.) бензиновыми двигателями. Причем более слабый вариант оснащается передним приводом и механической коробкой передач, а более мощный — полным приводом и вариатором.

Кроссовер представлен в четырех традиционных для компании комплектациях (Inform, Invite, Intense и Instyle). Базовая версия обойдется в 1 099 000 рублей. Она включает в себя две подушки безопасности, ABS, кондиционер, аудиоподготовку и светодиодные фонари.