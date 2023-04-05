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5 апр 2023

В Россию приехали новые Mitsubishi ASX

В Россию приехали новые Mitsubishi ASX
Автор фото: фирма-производитель

До нашего рынка добрались новые кроссоверы Mitsubishi ASX – все машины привезены по программе параллельного импорта

Сразу поговорим про конфигурацию – под капотом нового ASX располагается двухлитровый «атмосферник», мощностью в 150 лошадиных сил и работающий в паре с вариатором. Привод – только передний.

До недавнего времени у нас в стране помимо двухлитрового агрегата на 150 сил Mitsubishi ASX предлагали с 177-сильным « турбоагрегатом» объемом 1.6 литра, причем двухлитровый мотор сочетался только с полным приводом.

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