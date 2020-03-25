Автомобильный портал Motorpage
25 мар 2020

Cтартовали продажи обновленного Mitsubishi ASX

Cтартовали продажи обновленного Mitsubishi ASX
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi объявила о начале продаж в России рестайлингового ASX. Внешность кроссовера подогнали под фирменный стиль Dynamic Shield

Да, визуально отличить обновленный Mitsubishi ASX от предшественника можно по оформлению передней части кузова. Она полностью новая и повторяет дизайн передка Eclipse Cross и рестайлингового Pajero Sport. На кроссовере появилась двухуровневая светотехника, которая вместе с X-образными вставками является неотъемлемой частью фирменного стиля Dynamic Shield. Заметные изменения в салоне — появление новой медийной системы Mitsubishi Connect с экраном на восемь дюймов и нового материала обивки сидений.

Гамма двигателей прежняя: это атмосферник 1.6 мощностью 117 лошадиных сил либо 2,0-литровый агрегат, выдающий 150 сил. Коробки — пятиступенчатая «механика» или вариатор. Привод может быть как передним, так и полным

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi ASX 2020

Mitsubishi сертифицировала для России новый кроссовер

26 декабря 2019
Mitsubishi ASX

Mitsubishi привезла в Россию кроссовер ASX

26 сентября 2017
Mitsubishi ASX

Большой отзыв: в России нашли почти 90 тысяч дефектных Mitsubishi ASX

21 сентября 2017
Mitsubishi ASX

Mitsubishi рассказала об обновленном ASX для России

08 августа 2017
Mitsubishi ASX

Mitsubishi назвала дату возвращения кроссовера ASX в Россию

04 августа 2017

Mitsubishi прекратила продажи кроссовера ASX на российском рынке

17 мая 2016

 Новости Mitsubishi ASX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross 2020 красота не спасает Тест драйв
25 марта 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота не спасает"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 цифрой по бездорожью
Тест драйв
23 марта 2020

Land Rover Discovery
"Цифрой по бездорожью"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 вектор развития
Тест драйв
20 марта 2020

УАЗ Patriot
"Вектор развития"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 4 8 9