Cтартовали продажи обновленного Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi объявила о начале продаж в России рестайлингового ASX. Внешность кроссовера подогнали под фирменный стиль Dynamic Shield

Да, визуально отличить обновленный Mitsubishi ASX от предшественника можно по оформлению передней части кузова. Она полностью новая и повторяет дизайн передка Eclipse Cross и рестайлингового Pajero Sport. На кроссовере появилась двухуровневая светотехника, которая вместе с X-образными вставками является неотъемлемой частью фирменного стиля Dynamic Shield. Заметные изменения в салоне — появление новой медийной системы Mitsubishi Connect с экраном на восемь дюймов и нового материала обивки сидений.

Гамма двигателей прежняя: это атмосферник 1.6 мощностью 117 лошадиных сил либо 2,0-литровый агрегат, выдающий 150 сил. Коробки — пятиступенчатая «механика» или вариатор. Привод может быть как передним, так и полным