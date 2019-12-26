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26 дек 2019

Mitsubishi сертифицировала для России новый кроссовер

Mitsubishi сертифицировала для России новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi может привезти в Россию рестайлинговый кроссовер ASX. На данный момент в базе данных Росстандарта уже появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС)

Как сообщает Российская газета,  продажи автомобиля начнутся уже в следующем году.  На нашем рынке обновленный Mitsubishi ASX будет продаваться в оснащении с двумя двигателями и трансмиссиями, в полноприводном исполнении или в версии с передним приводом. Базовая комплектация модели получила 1,6-литровый мотор на 117 л.с. и 6-скоростную механическую КПП, а на версиях уровнем выше будет использоваться 2,0-литровый 150-сильный двигатель и вариатор.

Что касается отличий, то от предшественника новинка отличается иными переднем бампером и оптикой, измененным капотом и новыми защитными панелями спереди и сзади. В целом можно говорить о том, что дизайн обновленного ASX выполнен в соответствии с дальнейшим развитием концепции Dynamic Shield.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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