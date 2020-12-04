В Россию приехал необычный Mitsubishi ASX

Японская компания начала продажи в России кроссовера ASX в лимитированной комплектации Black Edition

«Чёрная версия» - это всегда про стиль, и здесь его хватает. Так кроссоверу затянули в черный глянец корпуса зеркал, решётку радиатора и колесные диски. В салоне же добавилось красных оттенков - прострочка сидений, рулевого колеса, боковых накладок центрального тоннеля, рукоятки рычага КП и стояночного тормоза.

По технике сюрпризов нет- стандартные агрегаты в виде двухлитрового мотора на 150 лошадей и вариатора. Зато оснащение богатое (в основе спецверсии лежит комплектация Instyle). Сюда входят и семь подушек безопасности, включая коленную для водителя, и медиасистема с интеграцией смартфона, и климат-контроль, светодиодные фары, и система бесключевого доступа в салон.