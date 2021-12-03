Новый Mitsubishi ASX станет французским

Инсайдеры сообщают, что со сменой поколения японский кроссовер разделит платформу с европейским Renault Captur

Учитывая, что Mitsubishi входит в альянс с Renault и Nissan, то подобный сценарий возможен. Наши австралийские коллеги из портала The Drive предполагают, что японцы пойдут на такой шаг ради облегчения сертификации новинки на европейских рынках. В то же время новый ASX не будет «чистым» продуктом бейдж-инжиниринга – у автомобиля, как минимум, будет собственная внешность.

К сожалению, СМИ не располагают информацией относительно начинки кроссовера. Напомним, что текущее поколение предлагается с атмосферными моторами 1.6 и 2.0 литра - на 117 и 150 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется либо 5-ступенчатая механика, либо вариатор.