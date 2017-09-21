Российское отделение Mitsubishi объявило о добровольном отзыве 89 406 кроссоверов ASX? проданных в нашей стране за почти шесть лет, с июля 2010 года по январь 2016 года.

Сервисная кампания организована из-за негерметичности накладки лобового стекла. Из-за этого возможно попадание воды на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стеклоочистителя.

На сервисных станциях проверят и при необходимости заменят мотора переднего стеклоочистителя. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

Напомним, что продажи Mitsubishi ASX были свернут в России в начале 2016 года, но в этом году компания приняла решение вернуть эту модель к нам. Причем за время отсутствия она успела пережить небольшой рестайлинг. Продажи уже стартовали в некоторых регионах, а с понедельника ASX будет доступен и на московском рынке.