Японская компания Mitsubishi планирует вывести на российский рынок обновленную версию внедорожника Outlander.

Об этом журналистам рассказали официальные представители японского автопроизводителя в рамках отчетной пресс-конференции. Планируется, что рестайлинговый внедорожник Outlander пополнит российскую линейку Mitsubishi уже в феврале текущего года. Стоимость и подробности комплектаций автомобиля, к сожалению, пока держаться в секрете.

Сам же автомобиль после обновления внешне совсем не изменился – этот все тот же Outlander, который собирали в Калуге и раньше.

Моторная гамма, как и прежде, представлена тремя бензиновыми двигателями – рядным двухлитровым бензиновым мотором с отдачей 146 л.с., четырехцилиндровым силовым агрегатом с рабочим объемом 2,4 литра и мощностью 167 л.с., а также трехлитровым V6, который выдает 230 л.с.. Первые два идут в комплекте с вариатором, второй – исключительно с шестиступенчатой автоматической КПП.

Основные изменения пришлись на техническое оснащение автомобиля. Так, новинка уже в базовой комплектации, согласно требованиям нового Технического регламента Таможенного союза, будет поставляться с отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроме того, в комплектацию включены новые противотуманные фары со светодиодной «начинкой», парктроник, стояночный тормоз с электрическим приводом, новый информационно-развлекательный комплекс, а также системы: кругового обзора, мониторинга «слепых» зон, слежения за дорожной разметкой, обогрева для рулевого колеса, адаптивного круиз-контроля.