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30 ноя 2018

Mitsubishi исполняет отзывной хет-трик

Mitsubishi исполняет отзывной хет-трик

Это уже третья по счету отзывная кампания у концерна Mitsubishi за нынешнюю осень. В этот раз речь пойдет о более чем 63 тысячах кроссоверов Outlander и одной маленькой проблеме

Не стоит уже лишний раз упоминать о том, что вся сервисная кампания согласована с Росстандартом, а все владельцы будут извещены  о необходимости посетить сервис. Кроме того, водители сами могут проверить свой автомобиль по Vin-коду.  Что же стало причиной отзыва на этот раз?

Ответ простой - проводка, точнее сказать,  «возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя». Речь идет об автомобилях, которые были проданы с июля 2012 года по декабрь 2014 года. Напомним, что в этом году, «Аутлендеры» уже третий раз попадают под отзывную кампанию.

Первая из них состоялась в апреле. Тогда, более 86 тысяч кроссоверов были отозваны из-за возможности некорректного  срабатывания подушек безопасности. Вторая кампания произошла сравнительно недавно, в сентябре. Правда, в этом случае речь уже шла о протекающей крыше у 20 тысяч автомобилей, а именно об отклеивающемся  от рамки люка  стекле.

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При написании новости использовалась информация:
motor, РБК

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