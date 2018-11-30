Mitsubishi исполняет отзывной хет-трик

Это уже третья по счету отзывная кампания у концерна Mitsubishi за нынешнюю осень. В этот раз речь пойдет о более чем 63 тысячах кроссоверов Outlander и одной маленькой проблеме

Не стоит уже лишний раз упоминать о том, что вся сервисная кампания согласована с Росстандартом, а все владельцы будут извещены о необходимости посетить сервис. Кроме того, водители сами могут проверить свой автомобиль по Vin-коду. Что же стало причиной отзыва на этот раз?

Ответ простой - проводка, точнее сказать, «возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя». Речь идет об автомобилях, которые были проданы с июля 2012 года по декабрь 2014 года. Напомним, что в этом году, «Аутлендеры» уже третий раз попадают под отзывную кампанию.

Первая из них состоялась в апреле. Тогда, более 86 тысяч кроссоверов были отозваны из-за возможности некорректного срабатывания подушек безопасности. Вторая кампания произошла сравнительно недавно, в сентябре. Правда, в этом случае речь уже шла о протекающей крыше у 20 тысяч автомобилей, а именно об отклеивающемся от рамки люка стекле.