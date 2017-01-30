Пресс-служба японской компании Mitsubishi назвала дату начала продаж и обозначила ценовой диапазон обновленной версии кроссовера Outlander для российского рынка.

Как указывается в официальном сообщении компании, продажи новых японских кроссоверов в России стартуют 1-ого февраля 2017 года, т.е. уже в эту среду. Начальная стоимость автомобиля в базовой комплектации составит от 1 499 000 рублей, топовая же версия обойдется будущему владельцу в 2 109 000 рублей. Таким образом, после рестайлинга Mitsubishi Outlander подорожал ровно на 100 000 рублей.

На российском рынке автомобиль будет представлен с моторной гаммой, состоящей из начального рядного 2,0-литрового бензинового агрегата мощностью 146 л.с., более мощного 2,4-литрового двигателя с отдачей 167 л.с., а также 3,0-литрового V6, который способен выдать до 230 л.с..

В России кроссовер будет продаваться в восьми комплектациях, но в ближайшем будущем компания планирует добавить еще одну, которая будет включать самый мощный двигатель. Подробности о ней будут объявлены позже.

В список технического оснащения нового Outlander, помимо обязательной с 1-ого января 2017 года системы ЭРА-ГЛОНАСС, входит: индикатор уровня омывающей жидкости, датчики дождя и света, обогрев для руля, электронный стояночный тормоз, противотуманные фары со светодиодной «начинкой», фирменный информационно-развлекательный комплекс Mitsubishi Connect, а также целый спектр электронных ассистентов и систем безопасности. В их число входят системы: адаптивного круиз-контроля, мониторинга «слепых» зон (BSW), кругового обзора, предотвращения столкновений при парковке (UMS) и движении задним ходом (RCTA), а также парковочный ассистент.

Кроме того, кроссовер будет доступен в семи различных цветовых схемах: базовый белый, белый перламутр, серебристый металлик, серый металлик, черный, темно-синий металлик и коричневый металлик.

Отгружаться в дилерские центры новинка будет непосредственно с предприятия в Калуге, где ранее было налажено серийное производство обновленных кроссоверов.