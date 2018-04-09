Кроссовер Mitsubishi Outlander: одна из самых популярных моделей в своем сегменте. Так что неудивительно, что выявив заводской брак, японская компания объявила о массовом отзыве автомобилей в России.

Под отзыв подпало 86 620 кроссоверов, который были проданы у нас с февраля 2007 г. по июнь 2012 г. Причиной отзыва является неисправность мотора и механизма стеклоочистителя лобового стекла.

В итоге, несмотря на преклонный возраст автомобилей дилеры бесплатно заменят мотор и механизма стеклоочистителя лобового стекла.

