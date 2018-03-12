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12 мар 2018

Mitsubishi обновила кроссовер Outlander

Mitsubishi обновила кроссовер Outlander
Автор фото: фирма-производитель

Эта новинка женевского автосалона могла бы остаться незамеченной: стенд Mitsubishi вообще был довольно скромным. Но здесь был показан обновленный кроссовер Outlander, который пережил такие же стилистические изменения, что и его гибридный вариант PHEV.

Собственно, гибридная версия у нас продаваться не будет: в Mitsubishi пытались продавать этот вариант в России, но он, мягко говоря, спросом не пользовался. А вот изменения и обычной версии коснутся и того варианта, что представлен у нас.

Внешне обновленный вариант проще всего отличить по новым фарам с тремя отдельными секциями, причем у топовых вариантов фары теперь полностью светодиодные, а не только та часть, что отвечает за ближний свет. Изменилась радиаторная решетка, молдинги и накладки на бамперы, а спойлер над задней дверью стал заметно крупнее.

В интерьере немного изменилась графика на приборной панели. Между спинок задних сидений появились дефлекторы системы вентиляции, а ниже расположена USB-розетка для подзарядки гаджетов задних пассажиров. Кроме того, у Outlander немного изменилась форма передних сидений.

По части техники никаких изменений: у нас Outlander по-прежнему будет продаваться с 2, 2,4- и 3-литровыми бензиновыми двигателями. Кроссовер представлен в переднее- и полноприводных вариантах. Версия с самым мощным двигателем оснащается «автоматом», а для остальных предусмотрены механическая коробка передач и вариатор.
 

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При написании новости использовалась информация:
Mitsubishi

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