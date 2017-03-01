Эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi компания «ММС Рус» сегодня объявила о старте продаж нового исполнения кроссовера Mitsubishi Outlander с индексом GT. В отличии от своих собратьев новая версия отличается трехлитровым V6, выдающим 227 лошадиных сил, шеститсупенчатым «автоматом» и системой полного привода Mitsubishi S-AWC (Super All Wheel Control), впервые появившаяся на российском рынке

Это собственная разработка Mitsubishi Motors, отличающаяся от стандартного полного привода, уже известного по другим моделям Outlander, наличием активной системы контроля разворачивающего момента (AYC). Она не только контролирует активный передний дифференциал и тормоза каждого из колес для лучшего распределения крутящего момента в поворотах но еще и задействует электроусилитель руля. По словам производителя, это повышает устойчивость на скользких поверхностях и улучшает контроль над автомобилем в целом. Кстати, впервые подобная система была применена Mitsubishi Motors еще на спортивной модели Evolution IV поколения.

Расширился и пакет опций, покупателям Mitsubishi Outlander GT отныне доступны адаптивный круиз-контроль, система смягчения последствий попутных столкновений, индикатор пересечения дорожной разметки и автоматическое переключение ближнего и дальнего света фар. В России новинка будет доступна по цене от 2 289 990 рублей.