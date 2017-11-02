Кроссовер Mitsubishi Outlander получил на российском рынке новую комплектацию. Она займет нишу между Intense и Instyle и, собственно, поэтому получила имя Intense+.

В комплектации Intense+ есть практически все опции от более дорогой Intyle за исключением салона с кожаной обивкой сидений и передних сидений с электроприводом регулировок.

В данной комплектации крососвер оснащен 2-литровым бензиновым мотором мощностью 146 л.с., полным приводом и вариатором. В списке оснащения: система помощи при старте на подъеме, ABS, система стабилизации, функция помощи при экстренном торможении, галогеновые фары, датчики света и дождя, круиз-контроль, камера заднего вида, а также 18-дюймовые легкосплавные диски.

Кроме того, немного изменились комплектации Inform и Instyle. Первая получила штатную аудиосистему с USB-входом, вторая — мультимединый комплекс Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Цены на данные комплектации остались прежними.

Обойдется такая версия в 1 779 990 руб., что на 80 тысяч рублей меньше, чем стоит Instyle.