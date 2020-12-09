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9 дек 2020

Новый Mitsubishi Outlander – маскировка пала

Новый Mitsubishi Outlander – маскировка пала

К нам в редакцию Motorpage  часто приходили вопросы о том, когда Outlander сменит поколение. Стоит сказать, что это тайна за семью печатями. Все дело в том, что концерн, на протяжении пары лет после выхода концепта Engelberg Tourer , постоянно переносил дату презентации, однако теперь все должно проясниться

Дело в том, что в сети появились снимки серийного автомобиля без какого-либо камуфляжа. Надо отдать японцам должное, что продуктовое воплощение практически полностью соотносится с концептом, за исключением  зеркал, дисков, да пары других мелочей.

По технике все остается туманно. Конечно же, высказывались предположения относительно того, что новинка разделит платформу с Nissan X-Trail и соответственно переманит на себя и связку двигателя 2.5 с вариатором, однако, подтверждений этому нет.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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