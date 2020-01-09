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9 янв 2020

Новый Mitsubishi Outlander: подробности

Новый Mitsubishi Outlander: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер четвёртого поколения дебютирует во втором полугодии, будет спроектирован на платформе альянса Renault-Nissan

Руководитель европейского филиала Mitsubishi Бернар Луар раскрыл подробности о новом Outlander в беседе с Automotive News Europe. Надо отметить, что никакой конкретики о платформе топ-меднеджер не сообщил, заявив, что она будет являться технологией альянса Renault-Nissan. Есть предположение, что  кроссовер разделит техническую начинку с Nissan X-Trail и Qashqai следующих поколений. Ожидается, что внешность нового «Аутлендера» будет выполнена по мотивам прошлогоднего концепта Engelberg Tourer.

Бернар Луара анонсировал ещё одну новинку в течение 2020 года — топ-менеджер упомянул о новом кроссовере, более компактном, чем Outlander. Кроме того, было дано официальное подтверждение сокращению гаммы дизельных вседорожников: в 2020 году версий на тяжёлом топливе лишатся ASX и Eclipse Cross.

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