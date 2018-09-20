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20 сен 2018

Плохо приклеили

Плохо приклеили
Автор фото: Автопанорама

Mitsubishi отзывает более 20 тысяч машин в России

Японский концерн Mitsubishi отзывает 20 934 машины, эксплуатирующихся на российском рынке. Отзыв касается только модели Outlander. Возврат осуществляется на добровольной основе по инициативе производителя. Программа по возвращению транспортных средств согласована с регулятором – Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 19 сентября 2018 г.

Причина масштабной программы – возможное отсоединение рамки люка крыши от стекла. На фоне нескольких громких историй с серьёзными неисправностями, обнаруженными в автомобилях различных мировых производителей в текущем году, эта история самая безобидная. Количество более 20 тысяч штук тоже не самое большое. Однако, отдельная программа отзыва именно в России, да ещё по довольно незначительной неисправности, не связанной с безопасностью – случай довольно редкий. Очевидно Mitsubishi внимательно относится к своей репутации. Похвально!

Все владельцы автомобилей с указанной неисправностью будут оповещены дилерами. Замена люков осуществляется за счёт производителя. Владелец может самостоятельно обратиться к любому дилеру и проверить наличие дефекта по VIN номеру.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт, Коммерсантъ

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