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10 апр 2017

В России отзывают Mitsubishi Outlander

В России отзывают Mitsubishi Outlander
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение компании Mitsubishi Motors объявило об отзыве кроссоверов Outlander. Под сервисную кампанию подпало 276 автомобиля, проданных у нас с октября 2016 года по февраль 2017 года. Об этом говорится в сообщении Росстандарта, в адрес которого поступило соответствующее обращение компании

На отзываемых автомобилях может быть не выдержан, установленный спецификацией производителя, момент  затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески. Причина дефекта – попадание защитной мастики под кронштейн рычага.

На отзываемых автомобилях будет проверен момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески. При необходимости будут удалены излишки защитной мастики с последующей затяжкой болтов требуемым моментом. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlender, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить машины в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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