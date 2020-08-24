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24 авг 2020

В Россию приехал очень черный Outlander

В Россию приехал очень черный Outlander
Автор фото: фирма-производитель

Уже осенью на отечественном рынке появится новая версия популярного кроссовера Mitsubishi Outlander – Black Edition, которая обладает не только внешним шармом, но и определенным техническим новшеством

Новая версия будет построена на базе версий 2.0 Invite 4WD и 2.0 Intense+ 4WD. Главные изменения  коснулись экстерьера и интерьера автомобиля. В обеих комплектация доминирует чёрный цвет отделки, в котором выполнены многие элементы автомобиля, включая диски, молдинги и корпуса зеркал. В интерьере  появилась специальная комбинированная отделка сидений. Интересно, что цветовая гамма автомобиля в случае данной версии ограничена лишь двумя оттенками – белым и черным.

Интересно, что с появлением «Black Edition» расширились и комплектации автомобиля. Так, например, в комплектацию Invite 4WD – были добавлены боковые подушки безопасности, боковые шторки и подушка безопасности для коленей водителя, хромированные внутренние ручки дверей. Есть и важное техническое новшество - все полноприводные Mitsubishi Outlander 2020 модельного года оснащены интеллектуальной системой полного привода S-AWC.

При написании новости использовалась информация:
Mitsubishi

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