Mitsubishi Motors попрощается с Pajero особой модификацией

Компания Mitsubishi Motors готовится завершить продажи внедорожников Pajero на домашнем рынке и выпустит ограниченную серию машин под названием Final Edition.

Final Edition выйдет тиражом всего в 700 автомобилей. В подарок вместе с автомобилем покупатели получат наручные часы Citizen с логотипом Mitsubishi, а в салоне будут таблички с порядковым номером автомобиля из прощальной серии. Внедорожник обойдётся покупателям примерно в 40 500 долларов. Продажи машин начнутся в августе.

Сам автомобиль создан на основе комплектации Exceed – не самой богатой на японском рынке. Правда, она была дополнена некоторыми опциями, включая электропривод сидений, люк, рейлинги на крыше, а также блокировку заднего дифференциала. Под капотом расположится 3,2-литровый турбодизель мощностью 190 л.с., который работает в паре с пятиступенчатым автоматом.