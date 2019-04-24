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24 апр 2019

Mitsubishi Motors попрощается с Pajero особой модификацией

Mitsubishi Motors попрощается с Pajero особой модификацией
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi Motors готовится завершить продажи внедорожников Pajero на домашнем рынке и выпустит ограниченную серию машин под названием Final Edition.

Final Edition выйдет тиражом всего в 700 автомобилей. В подарок вместе с автомобилем покупатели получат наручные часы Citizen с логотипом Mitsubishi, а в салоне будут таблички с порядковым номером автомобиля из прощальной серии. Внедорожник обойдётся покупателям примерно в 40 500 долларов. Продажи машин начнутся в августе.

Сам автомобиль создан на основе комплектации Exceed – не самой богатой на японском рынке. Правда, она была дополнена некоторыми опциями, включая  электропривод сидений, люк, рейлинги на крыше, а также блокировку заднего дифференциала. Под капотом расположится  3,2-литровый турбодизель мощностью 190 л.с., который работает в паре с пятиступенчатым автоматом.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru, Motor

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