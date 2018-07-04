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4 июл 2018

Mitsubishi обновила ветерана Pajero

Mitsubishi обновила ветерана Pajero
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Mitsubishi Pajero четвертого поколения — настоящий ветеран авторынка, он продается уже 12 лет. Компания постепенно сворачивает продажи этой модели на некоторых рынках, но не забывает обновлять его каждый год.

Правда, речь об избранном рынке — китайском. После обновления Mitsubishi Pajero получил новую хромированную радиаторную решетку с тремя горизонтальными ламелями вместо двух и серебристую окантовку задних фонарей. Надпись «Pajero» на капоте у внедорожника была и раньше, но теперь она стала золотой, как и шильдик на радиаторной решетке.

Это уже второе обновление Mitsubishi Pajero для китайского рынка. В прошлом году модель получила мультимедийную систему с большим экраном: в такой версии Pajero не представлен ни на одном другом рынке.

Как и в России, в Китае Mitsubishi Pajero IV доступен исключительно с 3-литровым двигателем V6 мощностью 174 л.с. и 5-ступенчатым «автоматом».

В России Mitsubishi Pajero большой популярностью не пользуется: с начала года продано менее 200 автомобилей. Японцы обещали привезти к нам турбодизельную версию, но потом передумали, а бензиновый вариант выходит слишком дорогим.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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