Mitsubishi Pajero получит преемника

Четвертая генерация легендарной модели постепенно покидает рынки, где-то ее уже нет, а где-то распродают остатки. Однако, всех интересует вопрос - закончится ли история Pajero? Сегодня мы знаем ответ - история будет продолжена

Именно такое заявление появилось на страницах зарубежных изданий. Конечно, никаких официальных позиций по подготовке преемника озвучено не было. Однако, по словам исполнительного директора MMC Тревора Манна, у компании не утих интерес к легендарному внедорожнику и некоторые разработки все же ведутся. Единственный момент, компании необходимо восстановиться после нескольких непростых лет - сюда можно отнести и топливный скандал с фальсификацией данных по расходу топлива, и последующую интеграцию в состав альянса Renault и Nissan.

Основываясь на последнем пункте, можно сделать несколько прогнозов, относительно судьбы нового Pajero. Дело в том, что Nissan может «спонсировать» разработку нового Pajero, так как еще одному легендарному внедорожнику, а именно Nissan Patrol также нужен преемник. Учитывая, что у Mitsubishiесть много серьезных разработок относительно ходовой части и систем полного привода, мы, возможно, сможем увидеть двух близнецов братьев под разными шильдиками. Живой пример- Nissan Terrano и Renault Duster.

Второй вариант более прозаичен- Mitsubishi Pajero суждено превратиться в традиционный кросовер. В таком случае он повторит аналогичный путь, который прошла модель Pathfinder.