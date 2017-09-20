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20 сен 2017

Mitsubishi готовит новый концепт

Mitsubishi готовит новый концепт
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру нового концепта на автосалоне в Токио, который откроется в конце октября этого года. Концепт получил имя e-Evolution.

В Mitsubishi говорят, что это «флагманский концепт», который соединит в себе наработки компании в области полного привода, электрическую силовую установку и технологии искусственного интеллекта. Машина будет иметь продуманную аэродинамику и будет крайне производительной.

Никаких подробностей о e-Evolution пока нет. По единственному изображению можно с уверенностью сказать лишь о том, что концепт будет представлять собой двухдверку с массой аэродинамических элементов, которые должны снизить сопротивление воздуху.

Вероятнее всего в концепте будут использованы технологии, которые «три бриллианта» получат после вхождения в альянс Renault-Nissan. Его глава  Карлос Гон говорил о том, что альянс, который теперь называется Reanult-Nissan-Mitsubishi, в течение ближайших пяти лет представит 12 электромобилей и автономных транспортных средств. Для них будут разработаны 4 новых платформы. Но Mitsubishi получит доступ к новым технологиям только в 2020 году.

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При написании новости использовалась информация:
Mitsubishi

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