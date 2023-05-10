Mitsubishi готовится выпустить сразу четыре новинки

Японский концерн объявил о своих новых производственных планах - в течение текущего года выпустить на глобальный рынок несколько новых моделей

Конкретики пока мало – на сегодняшний день мы можем с уверенностью говорить лишь о запуске производства рестайлинговой версии пикапа L200 (он же Triton) и некоего автомобиля гольф-класса, который станет идеологическим преемником «малолитражки» Colt.

В то же время инсайдеры говорят еще о двух новинках, одной из которых должно стать серийное воплощение концепт-кара XFC Concept. Кроме того, ожидается гибридная версия вэна Xpander - его, к слову, руководство российского офиса в свое время планировало вывести на местный рынок, но сбыться намерениям так и не удалось.