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10 май 2023

Mitsubishi готовится выпустить сразу четыре новинки

Mitsubishi готовится выпустить сразу четыре новинки
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн объявил о своих новых производственных планах -  в течение текущего года выпустить на глобальный рынок несколько новых моделей

Конкретики пока мало – на сегодняшний день мы можем с уверенностью говорить лишь о запуске производства рестайлинговой версии пикапа L200 (он же Triton) и некоего автомобиля гольф-класса, который станет идеологическим преемником «малолитражки» Colt.

В то же время инсайдеры говорят еще о двух новинках, одной из которых должно стать серийное воплощение концепт-кара  XFC Concept.  Кроме того, ожидается гибридная версия вэна Xpander -  его, к слову, руководство российского офиса в свое время планировало вывести на местный рынок, но сбыться намерениям так и не удалось.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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