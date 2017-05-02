После того, как контроль над Mitsubishi Motors приобрел альянс Renault-Nissan, в компании не только сменилось руководство, но и был разработан новый план, который должен позволить «трем бриллиантам» вернуться к прибыльности

Выступая на конференции Automotive News новый исполнительный директор Mitsubishi Motors Тревор Манн заявил, что компания намерена сосредоточиться на продвижении продукции на наиболее важных для себя рынках: Китае, Юго-Восточной Азии и США. При этом, благодаря сотрудничеству с Renault и Nissan компания получает новые возможности.

Так, Манн считает, что помочь увеличению продаж в США может появление пикапа на платформе Nissan. Также, одна из моделей Nissan может стать основой для создания нового седана, который придет на смену снятому с производства Mitsubishi Lancer.

«Это то, что будет рассматриваться в первую очередь. Мы будем использовать общие платформы и пикап на платформе Альянса будет вполне подходящей для США моделью», — отметил Манн.

Кроме того, Манн заявил, что Mitsubishi Motors может перезапустить производство автомобилей в США. Но для этого будут использоваться мощности Nissan: собственный завод Mitsubishi Motors закрыла в прошлом году.