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11 июн 2025

Mitsubishi окончательно отказалась от производства автомобилей в России

Mitsubishi окончательно отказалась от производства автомобилей в России
Автор фото: ru.freepik.com

Японская компания Mitsubishi подтвердила, что не планирует возобновлять производство автомобилей в России. Об этом заявил генеральный менеджер по глобальным коммуникациям Mitsubishi Motors Юсуке Кавамото

По словам представителя компании, сборка автомобилей на территории России была приостановлена еще в апреле 2022 года, и на данный момент принято окончательное решение о ее полном прекращении. Дополнительных комментариев по этому поводу в штаб-квартире Mitsubishi не предоставили.

Несмотря на уход с российского рынка новых автомобилей, деятельность представительства ООО «ММС Рус» продолжает сохраняться. Компания подтверждает выполнение всех гарантийных обязательств, а также сохранение сервисного обслуживания для ранее проданных автомобилей.

Mitsubishi – не единственный японский бренд, определяющий свою стратегию по отношению к российскому рынку. Ранее Toyota также сообщила, что не планирует возвращаться с поставками автомобилей в Россию. В то же время, Mazda объявила о возобновлении продаж с официальной гарантией, а Suzuki продолжает деятельность, но без предоставления фирменной гарантии.
 

При написании новости использовалась информация:
autonews

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