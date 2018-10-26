Mitsubishi Pajero Sport и L200 прибавили в цене

По информации аналитиков российского рынка дилеры японской Mitsubishi подняли цены на Pajero Sport и L200. Увеличение стоимости больше коснулось L200

Известный «трудяга» L200 подорожал во всех своих вариантах в среднем на 30 тысяч рублей. Теперь за базовую комплектацию дилеры просят 1,8 млн. руб. Топовая версия обойдётся покупателю в 2,44 млн. рублей.

В линейке Паджеро Спорт несколько иная ситуация. Всего на рынке представлено шесть стандартизированных комплектаций. Подорожали только 4 из них. В среднем ценники повысились на 10 тыс. рублей. Младшая комплектация теперь стоит 2,2 млн. рублей. При этом две старшие остались в прежних ценах. За них просят 2,6 и 2,8 млн. рублей.

Очередного подорожания следовало ожидать. Машины этих марок продаются в России хорошо. Дилерам Митсубиси иногда приходится даже принимать предварительные заказы. При этом спрос высок именно на те модели, которые прибавили в цене - рынок вносит свои коррективы.