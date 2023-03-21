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21 мар 2023

Mitsubishi представил концепт XRT

Mitsubishi представил концепт XRT
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi обнародовала первые изображения концептуального пикапа XRT. Он официально назван предвестником нового поколения модели Triton, который известен нам под именем L200

«Живой» дебют концепта состоится в ближайшие дни на международном автосалоне в Бангкоке. На сегодняшний день мы даже не знаем технических характеристик модели. Единственная зацепка заключается в том, что производственный план Mitsubishi подразумевает наличие в модельной линейки электрического пикапа. Впрочем инсайдеры говорят, что он будет иметь иную конструкцию, нежели новый Triton/L200, то есть взаимосвязи с XRT здесь никакой нет.

Всего японская фирма выведет на рынок в ближайшие пять лет 16 новинок, больше половины из которых будут так или иначе электрифицированы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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