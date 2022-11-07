Mitsubishi представила «мини Делику»

У этого японского концерна есть одна знаковая модель – минивэн Delica, который завоевал огромную популярность по всему миру. В свое время даже Hyundai купил лицензию на производство этой модели и переименовал ее в Starex. Теперь настала пора познакомиться с уменьшенной версией японского фургончика

Пожалуй, одним из главных преимуществ «Делики» было наличие полного привода, благо минивэн построили на базе пикапа L200. К сожалению, Delica Mini такого важного преимущества лишен. Фактически, перед нами синтетический продукт, который полностью придуман маркетологами. Они взяли популярный кей-кар eK Space и просто установили несколько новых кузовных панелей, придав автомобилю более брутальный вид.

Хотя официально производитель не раскрывает никаких характеристик, ждать откровений не стоит – с большой долей вероятности на Delica Mini будут установлены те же агрегаты, что и на eK Space. Речь идет о трехцилиндровом моторе объемом 0.6 литра, мощностью в 52 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором.