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28 фев 2017

Новый кроссовер от Mitsubishi

Новый кроссовер от Mitsubishi
Автор фото: Пресс-релиз MMC

Eclipse Cross – это абсолютно новый компактный кроссовер с кузовом купе. Производитель утверждает, что «отличительной особенностью данной модели является ее дизайн, который побуждает водителя к действию, а технология полного привода, вдохновляет его на новые приключения». Если же от эмоций перейти к фактам, то уже сейчас нам известно, что на Mitsubishi Eclipse Cross станет устанавливаться бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, оснащенный непосредственным впрыском и турбонаддувом или 2,2-литровый дизель Common Rail. Первый мотор будет сочетаться с вариатором, а второй – с новым 8-ступенчатым автоматом. В трансмиссии кроссовера используется электронно-управляемая система полного привода, передающая оптимальную величину крутящего момента на задние колеса в соответствии с требованиями дорожной ситуации и с состоянием дорожного покрытия.

Европейские продажи новинки начнутся уже осенью этого года. В Старом свете Eclipse Cross займет промежуточное место между Mitsubishi ASX и Outlander в модельном ряду компании MMC. Чуть позже данная модель появится на рынках Японии (там она будет называться Mitsubishi RVR) и в Соединенных Штатах, где станет продаваться под именем Outlander Sport. 

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При написании новости использовалась информация:
Пресс-релиз MMC

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