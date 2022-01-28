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28 янв 2022

Новый Mitsubishi ASX: первая информация

Новый Mitsubishi ASX: первая информация
В рамках презентации обновлённой стратегии развития альянс Renault-Nissan-Mitsubishi показал первое изображение кроссовера Mitsubishi ASX нового поколения. 
Платформой для строительства Mitsubishi поделится концерн Renault.  Речь идет об архитектуре CMF-B, которая допускает использование как обычных ДВС, так и гибридных силовых установок. Последние и составят большую часть моторной гаммы Mitsubishi ASX. По предварительным данным силовая установка будет состоять из 160-сильного турбо-мотора 1.6 и электрического двигателя. Базовым двигателем станет 120-сильный трехцилиндовый турбо-мотор.
 
Сборка автомобиля будет налажена на автомобильном заводе Renault в Испании. Презентация модели назначена на конец 2023 года. АSX станет частью глобального плана альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, который подразумевает выпуск 35 гибридных и электрических новинок до 2030 года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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