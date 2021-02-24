Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: подробности

Ждать осталось совсем недолго – официальный старт продаж назначен на май этого года. К слову, о машине уже известно многое.

Например, информацией о дизайне мы владеем еще с позапрошлого года, когда модель вышла на глобальный рынок. Самая главная черта – теперь спереди автомобиль схож с пикапом L200. Кроме того, в отделке стало применяться больше хрома, а сам автомобиль еще и незначительно прибавил в длину.

Что касается двигателей, то к нам «Падж» приедет с дизельным мотором 2.4, который будет сочетаться с двумя типами трансмиссий - механикой и 8-ступенчатым автоматом. Будет и трехлитровый бензиновый агрегат, который предложат только с автоматической коробкой передач.