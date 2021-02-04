Стоит ли нам ждать нового Mitsubishi Lancer?

Mitsubishi Motors (MMC) продлила права на торговые наименования Lancer и Colt в России. Стоит ли от этого радоваться фанатам?

Напомним, что под наименованием Lancer на нашем рынке продавался компактный городской автомобиль в форм-факторах хэтчбека, седана и универсала. Долгое время этот автомобиль был одним из бестселлеров российского рынка, однако, в 2016 году спрос на модель упал, и в компании было принято решение убрать ее из России. Mitsubishi Colt – компактный городской хэтч покинул наш рынок и того раньше – в 2013 году. Надо отметить, что обе машины до сих пор производятся на Тайване.

Между тем, слухи о том, что, как минимум, Lancer может вернуться на российский рынок, ходили уже давно. Предполагалось, что новенький седан построят в сотрудничестве с Renault-Nissan. Последний должен был поделиться платформой CMF-C/D, на которой, например, базируется небезызвестный Nissan Qashqai.