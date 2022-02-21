В Mitsubishi рассказали о планах на текущий год

21 февраля в Москве состоялась ежегодная пресс-конференция ООО «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси, в рамках которой компания подвела итоги 2021 года и представила планы развития на 2022 год

Начнем со статистики продаж. Всего с января по декабрь 2021 года было реализовано 27 699 автомобилей, что на 1,6% ниже результатов 2020 года (28 153 единиц). Доля рынка Mitsubishi Motors в России по итогам прошлого года снизилась незначительно, составив 1,7%. В 2022 году компания рассчитывает достичь показателя в 35 000 проданных автомобилей. На вопросы наших коллег о «диллерском беспределе» представители марки ответили, что офис не может требовать от дилеров продаж машин по РРЦ в тех условиях, когда все вокруг взвинчивают цены, однако, офис Mitsubishi готов вмешиваться в сложные ситуации, стараясь помочь клиентам.

Перейдем к интересному - к новинкам. К сожалению, в Mitsubishi не назвали сроки появления нового Outlander на нашем рынке, хотя представительство подтвердило, что дебют, так или иначе, состоится. Более того , есть официальное заявление касательно российской сборки кроссовера - ее наладят на заводе марки в Калуге.

Весной же до нас доберется Mitsubishi Outlander текущего поколения в версии Black Edition. Список комплектаций обычного Outlander пополнится версией Ultimate +. Такой кроссовер получит сиденья с обивкой из натуральной кожи, систему предотвращения столкновений, индикатор смены полосы движения, автоматический дальний свет.