Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что японская компания Mitsubishi в ноябре текущего года продолжила свое падение на первичном авторынке в России.

Как указывается в отчете аналитиков АЕБ, в прошлом месяце объемы реализации автомобилей Mitsubishi на российском рынке были зафиксированы на уровне 1 401 экземпляра, что на 30,1% ниже результатов ноября 2015 года. С таким показателем продаж японский автопроизводитель сумел занять 20-е место по количеству проданных автомобилей среди всех брендов, официально представленных на российском авторынке.

По итогам минувших одиннадцати месяцев официальные дилеры Mitsubishi в России предали в руки своих клиентов 15 496 автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 53,2%. За отчетный период доля японской компании на российском рынке сократилась на 0,4 процентных пункта, до 1,1%.

В самой же компании до конца текущего года планируют реализовать около 20 тысяч автомобилей. Этой информацией с журналистами поделился президент и главный исполнительный директор российского представительства Mitsubishi Наоя Накамура.

«До конца года мы постараемся выполнить установленный план в 20 тысяч автомобилей. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что это очень сложная задача в нынешних условиях, и поэтому в декабре прикладываем все возможные маркетинговые усилия по продвижению наших автомобилей, предлагаем очень привлекательные условия приобретения и обслуживания наших автомобилей», - заявил он.

Стоит отметить, что если компания выйдет на предполагаемый объем продаж в 20 тысяч автомобилей по итогам года, то падение к предыдущему году составит, приблизительно 45%.

В 2017 году японский автопроизводитель планирует улучшить свои результаты, однако конкретных цифр пока не называется.

«Если говорить о планах продаж «ММС Рус» на следующий год, то скажу точно, что мы должны продать больше, чем в 2016-м. Также в наших задачах на будущий год стоит плановое обновление модельного ряда и добавление в него новых комплектаций. Общий же спрос на рынке, скорее всего, останется на уровне текущего года с небольшой тенденцией к улучшению ситуации. Конечно же, экономическая ситуация нашей страны очень сильно зависит от курса рубля. А рубль, в свою очередь, сильно зависит от цены на нефть. В этом смысле структура экономики России гораздо проще и понятнее, чем, например, экономическая структура Японии. Надеюсь, к 2020 году российский автомобильный рынок маленькими, постепенными шагами будет идти к восстановлению», - рассказал Наоя Накамура.