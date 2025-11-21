Nissan 350Z превратили в спорткар в стиле киберпанк

В США показали один из самых стильных проектов на базе Nissan 350Z. Автомобиль получил вторую жизнь в стиле купе из игры Cyberpunk 2077 или фильма Blade Runner 2049. Автором проекта стал местный энтузиаст Мойзес Мендоса, известный в сети под ником Zleyuz

Автомобиль получил передние фары от Subaru BRZ, заднюю светодиодную полосу от Porsche 911, крупный спойлер, спортивный бампер с широким воздухозаборником и хромированные колесные диски. Купе также оснастили пневмоподвеской и иной выхлопной системой.

Приводится в движение этот 350Z атмосферным V6 объемом 3,5 л., но владелец объявил, что планирует установить более мощный 6,2-литровый V8 производства GM.