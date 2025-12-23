Nissan Pathfinder обновился и подорожал

Nissan представил обновленный Pathfinder 2026 модельного года. Модель получила более богатое оснащение, но вместе с этим и подорожала. Теперь кроссовер оценивается от 39 000 долларов (3 100 000 рублей)

Внешне рестайлинговую версию можно узнать по иной решетке радиатора. В остальном видимых изменений нет. Внутри появилась мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма (теперь входит и в стандартную комплектацию). Также базовая версия пополнилась Apple CarPlay и Android Auto, а также более мощной беспроводной зарядкой для смартфонов.

Силовая установка осталась без изменений. Модель оснащается бензиновым атмосферным двигателем V6 объемом 3,5 л. и мощностью 284 л.с. и 351 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод по умолчанию передний, а полный доступен только в качестве опции.