Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2025

Nissan Pathfinder обновился и подорожал

Nissan Pathfinder обновился и подорожал
Автор фото: фирма-производитель

Nissan представил обновленный Pathfinder 2026 модельного года. Модель получила более богатое оснащение, но вместе с этим и подорожала. Теперь кроссовер оценивается от 39 000 долларов (3 100 000 рублей)

Внешне рестайлинговую версию можно узнать по иной решетке радиатора. В остальном видимых изменений нет. Внутри появилась мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма (теперь входит и в стандартную комплектацию). Также базовая версия пополнилась Apple CarPlay и Android Auto, а также более мощной беспроводной зарядкой для смартфонов.

Силовая установка осталась без изменений. Модель оснащается бензиновым атмосферным двигателем V6 объемом 3,5 л. и мощностью 284 л.с. и 351 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод по умолчанию передний, а полный доступен только в качестве опции.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Pathfinder

Представлен кроссовер Nissan Pathfinder для рынка Китая

20 ноября 2023

Опубликованы изображения иного Nissan Pathfinder

03 августа 2023
Nissan Pathfinder Rock Creek

Nissan Pathfinder получил внедорожную версию

11 апреля 2022
Nissan Pathfinder (2022)

Стартовал прием заказов на Nissan Pathfinder для российского рынка

18 января 2022
Nissan Pathfinder (2022)

Когда в Россию приедет новый Nissan Pathfinder?

13 декабря 2021
Nissan Pathfinder (2022)

Nissan Pathfinder едет в Россию

22 июля 2021

 Новости Nissan Pathfinder

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2025) больше низов, плавнее ход Тест драйв
18 декабря 2025

Lada Niva Travel
"Больше низов, плавнее ход"
Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь
Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 9 6