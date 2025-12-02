Nissan вывел на рынок недорогой гибридный седан N6

В Китае начались продажи нового среднеразмерного седана Nissan N6 с подзаряжаемой гибридной установкой. Стоимость новинки на родине начинается от 91 900 юаней (примерно 1 млн рублей). В следующем году новинка появится на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторых стран Латинской Америки

Nissan N6 стал первым подзаряжаемым гибридом в линейке N, которая ранее состояла только из электрокаров. По дизайну N6 практически полностью повторяет модель N7, но отличается чуть меньшими размерами. Длина «шестерки» – 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1494 мм, а колесная база – 2815 мм.

Внутри установлено два отдельных экрана: «приборки» (10,25 дюймов) и мультимедийной системы (14,6 дюймов). Информационно-развлекательная система работает на Qualcomm Snapdragon 8155. В стандартное оснащение также входят камера заднего вида, запуск двигателя с кнопки, светодиодная оптика и сиденья с «нулевой гравитацией». Более дорогие комплектации получили панорамную крышу, камеры кругового обзора и комплекс водительских ассистентов.

Nissan N6 приводится в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. и одним электромотором на 210 л.с. Комплектуется модель батареей емкостью 21,1 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге – 180 км.

