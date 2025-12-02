Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2025

Nissan вывел на рынок недорогой гибридный седан N6

Nissan вывел на рынок недорогой гибридный седан N6
Автор фото: фирма-производитель

В Китае начались продажи нового среднеразмерного седана Nissan N6 с подзаряжаемой гибридной установкой. Стоимость новинки на родине начинается от 91 900 юаней (примерно 1 млн рублей). В следующем году новинка появится на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторых стран Латинской Америки

Nissan N6 стал первым подзаряжаемым гибридом в линейке N, которая ранее состояла только из электрокаров. По дизайну N6 практически полностью повторяет модель N7, но отличается чуть меньшими размерами. Длина «шестерки» – 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1494 мм, а колесная база – 2815 мм.

Внутри установлено два отдельных экрана: «приборки» (10,25 дюймов) и мультимедийной системы (14,6 дюймов). Информационно-развлекательная система работает на Qualcomm Snapdragon 8155. В стандартное оснащение также входят камера заднего вида, запуск двигателя с кнопки, светодиодная оптика и сиденья с «нулевой гравитацией». Более дорогие комплектации получили панорамную крышу, камеры кругового обзора и комплекс водительских ассистентов.

Nissan N6 приводится в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. и одним электромотором на 210 л.с. Комплектуется модель батареей емкостью 21,1 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге – 180 км.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Frontier Pro (2026)

Nissan представил новый пикап Frontier Pro

28 ноября 2025
Nissan 350Z

Nissan 350Z превратили в спорткар в стиле киберпанк

21 ноября 2025
Nissan Navara (2021)

Новый Nissan Navara создали на базе Mitsubishi Triton

10 ноября 2025
Nissan Skyline

Nissan возвращает Skyline: спортивный седан займет место между Z и GT-R

31 октября 2025
Nissan Elgrand (2027)

Nissan Elgrand спустя 15 лет получил обновление

30 октября 2025
Nissan Sakura Ao Solar Extender

Nissan представила солнечную панель для своего электрокара

24 октября 2025

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 2 2