Nissan анонсировал новый спорткар Nismo

Японская компания Nissan опубликовала первое изображение таинственного концепта своего спортивного подразделения Nismo. Официальная презентация новинки запланирована на Токийский автосалон, который пройдет в январе 2026 года

На единственном изображении можно заметить, что модель получит светодиодные стоп-сигналы, растянувшиеся по всей ширине задней части кузова, спойлер над багажником и массивные крылья. Судя по силуэту, речь идет о спортивном хэтчбеке или компактном кроссовере.

Информации о силовой установке на данный момент нет. Известно только точно, что модель оснастят бензиновым мотором. Сроки выхода на рынок спорткара также не сообщаются. Ранее компания сообщала, готовит новый гоночный прототип Nismo для участия в профессиональных соревнованиях.