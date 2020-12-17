В Nissan представили GT-R будущего

Читатели Motorpage, признайтесь, среди вас наверняка есть фанаты «Гэтэра», которые желают модели долгих лет жизни. Nissan тоже хочет, чтобы у нее был долгий жизненный цикл

Причем хочет настолько, что выпускает эскизы машины будущего – точнее из 2050 года. Забавно, но она существует не только в виде рисунка, но и макета в натуральную величину. И, честно говоря, все выглядит очень странным.

Нет, речь даже не про маленький размер, а машинка в длину даже трех метров не достигает, а про, скажем, форм-фактор. Так, например, предполагается, что водитель будет в машине… лежать! Причем не на спине, а на животе. Да и все это похоже не на машину, а на мотоцикл. Косвенно это подтверждается тем, что пилот будущего будет носить шлем и некий латексный облегающий костюм. Да, японцы всегда умели «в странный стиль». А управляется это все, а как вы думаете чем? Рулем? Кнопками? Джойстиком? Нет – силой мысли! Указывается, что машина подключается к мозгу водителя и управляется нейронными сигналами.